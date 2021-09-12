Google'dan 4 Yıl Aradan Sonra Bir İlk: Android 12'den Sonra 12.1 Geliyor!

Android 12 işletim sisteminin ve Samsung'un One UI 4.0 yazılımının yayınlanması beklenirken, görünüşe göre Google şimdiden Android işletim sisteminin bir sonraki sürümünü geliştiriyor. Android 12.1 olarak adlandırılan bu yeni sürüm, yıl sonundan önce kullanıma sunulabilir.
Henüz son betası yayınlanan Android 12 işletim sisteminin çok yakında final sürümüne kavuşması beklenirken, şimdiden hazırlanan Android 12.1 sürümü ise kafaları karıştırmış durumda. Android 12.1 ile ilgili ilginç olan en önemli şey, sözde bir "nokta" güncellemesi olmayacağı. Zira bu, Android Oreo'nun 4 yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Android dünyasında görmediğimiz bir güncelleme olacak.
Android 8.1'den sonra ilk defa bir ara güncelleme üzerinde çalışan Google'ın bunu API seviyesinde bir güncelleme yapmasından kaynaklanacağı düşünülüyor. İlk bilgilere göre Android 13'ün API 32 seviyesinde olacağı düşünülürken, bir değişiklik yapılmış olacak ki, şu an Andrıid 12.1 güncellemesinin API 32 seviyesine tekabül edeceği, Android 13'ün ise API 33'e karşılık geleceği söyleniyor. XDA Developers tarafından ortaya çıkartılan bu sızıntı, Android 12.1'in önemli bir güncelleme olacağını gösteriyor.
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