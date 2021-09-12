Google'dan 4 Yıl Aradan Sonra Bir İlk: Android 12'den Sonra 12.1 Geliyor!

Google, Android 12 final sürümünü henüz yayınlamadı. Ancak şimdiden Android 12.1 üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı ve bu yalnızca bir "nokta" güncellemesi olmayacak!