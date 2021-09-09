Samsung'un 576 Megapiksellik Kamerası Ne Zaman Gelecek? Belli Oldu!

Samsung, 2019 yılında dünyanın ilk seri üretim 108MP mobil kamera sensörünü piyasaya sürmüş ve akabinde de özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinni bu sensörü yoğun olarak tercih ettiğine şahit olmuştu. Geçtiğimiz hafta ise yine Samsung, dünyanın ilk 200MP mobil kamera sensörü olan ISOCELL HP1'i tanıtmıştı. Yine muhtemelen bu kameranın da önümüzdeki süreçte pek çok telefonda karşımıza çıkacağını göreceğiz. Peki, Samsung'dan bu kadar mı?
Elbette Güney Koreli şirketin bu konudaki hedefleri daha yüksek. Samsung, geçtiğimiz yıl 600MP (576MP) kamera sensörünü geliştirmek istediğini açıklamıştı. Peki bu kamera ne zaman gelecek?
Samsung'un 576MP'lik kamerası için biraz daha beklememiz gerekecek. Samsung Electronics Otomotiv Sensörü Kıdemli Başkan Yardımcısı Haechang Lee, SEMI Avrupa Zirvesi'ndeki sunumu sırasında ilginç bir slayt kullandı. Slaytta kamera sensörleri üzerine şirketin planları tarihsel olarak yer alırken, burada bulunan 576MP'lik sensör için belirlenen tarih ise 2025.
Samsung, daha önce resmi web sitesinde bir insanın gözünün yaklaşık 500 MP'lik bir çözünürlükle eşleştiğinden bahsetmişti. Şirketin planları bunun ötesine geçmek olduğu kesin ve 576MP kamera sensörü ile bunu gerçekleştirebilir. Fakat anlaşılan bunu görebilmek için önümüzde biraz daha zaman var.
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