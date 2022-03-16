Yeni İnsanlı Ay Keşif Aracı FLEX, Çölde Yapılan Testleri Başarıyla Geçti

Astrolab'ın yeni insanlı Ay keşif aracı FLEX, Kaliforniya çöllerinde test edildi ve zorlu testleri başarıyla geçti. Şimdi sırada NASA tarafından seçilmeyi beklemek ve Ay'a gitmek var.

16 Mart 2022 09:54

Levent Öztürk