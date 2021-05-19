WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Kaybolan Mesajlar Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın mesajların güvenliği konusunda attığı adımlardan biri olan kaybolan mesajlar, Snapchat, Signal ve benzeri mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi belli bir süre sonra sohbetten siliniyor. Bu yeni özelliğin yakında iPhone ve Android kullanıcılarının hizmetine sunulması bekleniyor. WhatsApp ile ilgili sızıntılarla tanınan WABetaInfo'nun haberine göre, şu anda test edilmekte olan yeni WhatsApp özelliği sadece bununla da kalmıyor. Firma çıkartma önerileri ve seçilen sohbetleri dışarı çıkartmayı (export) da yeni bir özellik olarak eklemeyi planlıyor.
Normalde kapalı olarak gelen kaybolan mesajlar seçeneğinin WhatsApp ayarlarından özel olarak açılması gerekiyor. Tüm mesajlarda bu özelliği etkinleştirmek için WhatsApp Settings > Privacy > Disappearing Mode bölümüne gelip Disappearing Mode seçeneğini ON konumuna getirmek gerekiyor. Daha önceki mesajlar bu ayardan etkilenmiyor, sadece bundan sonraki mesajlar otomatik olarak siliniyor. Bir mesajın silinmesi için önce karşı taraf tarafından okunması gerekiyor. Tüm mesajlarda bu özelliği kullanmak istemeyenler sadece belli mesajlar için aktif olmasını da sağlayabiliyorlar.
Şu anda geliştirme aşamasında olan bu yeni özelliğin WhatsApp'ın bir sonraki iOS ve Android güncellemesinde kullanıma sunulması bekleniyor.
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