Google, Android 6.0 ve Üzeri İçin Yeni Özelliklerin Müjdesini Verdi

Google, hem belirli uygulamalara yönelik güncellemeler, hem de işletim sisteminin kendisi aracılığıyla Android'e gelen birkaç yeni özelliği resmi olarak duyurdu. Bu yenilikler, Android 6.0 ve üzerindeki tüm Android sürümleri için geçerli olacak.
Google tarafından duyurulan yeni özellikler, özellikle güvenlik ve erişilebilirlik alanında kendini gösteriyor. Listede ilk sırada yer alan yenilik, Şifre Kontrolü aracının Android'e yerel olarak eklenmesi. Bu, ilk olarak bir uzantı olarak piyasaya sürülen ve daha sonra Chrome tarayıcısına eklenen bir özellikti. Adından da anlaşılacağı gibi, özellik kullanıcıların şifrelerini korumasına yardımcı oluyor.
Bir diğer yenilik ise mesajlaşma uygulamasına istenirse mesajları daha sonra gönderebilme imkanının eklenmiş olması. Gönder düğmesine uzun basıldığında artık mesajın hangi saatte, saat kaç gönderilmesini istediğiniz soran bir diyalog kutusu beliriyor.
Erişilebilirlik iyileştirmeleri arasında, görme engelli kişiler için ekran okuyucusu TalkBack'ın güncellenmiş olması yer alıyor.
Google Asistan'a da yenilikler geliyor. Kullanıcılar artık telefon kilitliyken de asistan ile iletişim kurabilecek. Şirket, Asistan komutlarını doğrudan kilit ekranından incelemek için alarm ve zamanlayıcı seçenekleri, sesle mesaj gönderme ve daha fazlasını içeren yeni bir kart düzeni ekliyor. Firma, kullanıcıların "telefonlarını eline almadan daha fazla işi telefonlarında yapabileceklerini" söylüyor.
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