Google'dan, Android Cihazlar İçin YouTube Music Kararı!
Google, YouTube Music hakkında, Android'li yeni bir cihaz alacak olanları ilgilendiren önemli bir karara imzasını attı!
- Levent Öztürk
Google, YouTube Music uygulamasının, Android 10 ve Android 9 ile çalışan yeni cihazlarda ön yüklü olarak geleceğini duyurdu. Bu karar ile beraber Google, 2011'de yayımlanan ve artık yaşlanmaya başlayan Google Play Music hizmetini cihazlarda yüklü olarak sunmayacak. Tabii ki Google henüz Google Play Music'i sonlandırmayı planlamıyor ve öncelikle YouTube Music'in aynı özelliklere sahip olduğundan emin olmak istiyor.
YouTube Music'in yeni cihazlarda yüklü olarak sunulması ile beraber, muhtemelen daha önce hizmetin farkında olmayan veya kullanmayan kişilerin de hizmetle aşina olması ve kullanımın yaygınlaşması mümkün olacak.
Karar hakkında konuşan YouTube Music Ürün Yöneticisi Brandon Bilinski, Android cihazlar üzerindeki müzik dinleyicilerinin artık sık dinledikleri parçalardan ve yeni müzikleri keşfetmekten sadece birkaç tık uzakta olduğunu söylüyor.
Eğer yeni bir telefon almayı planlıyorsanız ve yüklü olarak YouTube Music ile karşılaşırsanız, halen Play Store'a giderek Google Play Music'i yükleme seçeneğiniz bulunuyor. Ancak bu seçeneğin daha ne kadar varlığını koruyacağı belli değil.
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