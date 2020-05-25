Google'dan Android'e, Çok Özel Yeni İşlevler Geliyor

Google, işitme ve bilişsel engellere sahip kullanıcılara yönelik yeni Android işlevlerini duyurdu. Yeni işlevlerin ortaya çıkışı, Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü ile aynı güne denk geldi.
Bilişsel farklılıklara sahip olan kullanıcılar için hazırlanan Android uygulaması Action Blocks, giriş ekranında herhangi bir eylemi gerçekleştirecek kısayollar oluşturmanıza izin veriyor. Action Blocks sayesinde tek bir dokunuşla akıllı ampuller kontrol edilebiliyor, videolar çalınabiliyor veya arama yapılabiliyor.
İşitme kaybı olan kullanıcılar için Live Transcribe'a eklenen yeni işlevler, geçmişteki metne dönüştürmeler arasında arama yapmaya olanak tanıyor. Sesten dönüştürülen metinler, üç gün boyunca cihazda saklanıyor. Bunun yanında yakınınızdaki bir kişi isminizi söylediğinde cihazın titreşmesini sağlayabiliyorsunuz.
Son olarak geçen senenin başında ortaya çıkan Sound Amplifier'a Bluetooth kulaklık desteği eklenmiş bulunuyor. Uygulama bunun yanında Pixel telefonlarda çalan sesleri yükseltebiliyor. Sound Amplifier, Android 6.0 ve üzerini kullanan cihazlar için Play Store'dan indirilebiliyor.
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