Microsoft, COVID-19'u Kullanan Excel Dosyalarına Karşı Uyardı

Microsoft, şu sıralar e-posta üzerinden düzenlenen ve kullanıcıların COVID-19 merakını kullanmaya çalışan yeni bir siber saldırıya karşı kullanıcılarını uyardı. Üstelik bu zararlı, hepimizin bilgisayarında bulunan bir programı kullanarak yayılıyor.