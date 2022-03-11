Android'e Eklenen Özellik, Ukraynalıları Hava Saldırılarına Karşı Uyaracak!

Google, Ukrayna için Android'e yeni bir uyarı sistemi ekledi. Artık Ukraynalılar, bir hava saldırısı uyarısı verildiğinde bunu telefonlarından da takip edebilecek.

  • Levent Öztürk
Android'e Hava Saldırısı Uyarı Sistemi Geldi

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