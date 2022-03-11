Android'e Eklenen Özellik, Ukraynalıları Hava Saldırılarına Karşı Uyaracak!

Ukrayna'daki savaş devam ederken Google, ülkedeki insanların güvende kalmasına yardımcı olacağını umduğu bir Android özelliğini kullanıma sunuyor. Ukrayna hükümeti Google'dan Android telefonlara bir hava saldırısı uyarı sistemi kurmasını istedi ve bunu yapmak için şirketle birlikte çalıştı. Google, bu özelliğin mevcut hava saldırısı uyarılarını tamamladığını söylüyor - hükümetin zaten vatandaşlarına sağladığı uyarılara dayanıyor. Bir hava saldırı uyarısı verildiğinde, Android kullanıcıları bunu telefonlarına gelen uyarılardan da takip edebiliyor.
Google, Ukrayna'ya yardım etmek için attığı adımları detaylı bir şekilde açıkladığı blog gönderisinin son güncellemesinde, Rusya'daki ticari faaliyetlerinin çoğunu artık askıya aldığını söylüyor. Bunlar arasında Rusya'da bulunan tüm kuruluşlar için reklamlar, Google Cloud kayıtları, çoğu hizmette ödemeler ve Rus izleyiciler için YouTube para kazanma özellikleri yer alıyor. YouTube, Gmail ve Arama gibi ücretsiz hizmetler şu an için Rusya'da hala kullanımda.
Bugünden itibaren Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki otel sahipleri, mültecilere indirimli veya ücretsiz konaklama teklif edip etmediklerini iş profillerine not edebilecek. İşletmeler, Ukrayna'dan gelen mültecilere sundukları hizmetler ve yardımlar hakkında Arama ve Haritalar'daki işletme profilleriyle ilgili ayrıntıları paylaşabiliyor.
Google ayrıca Varşova'daki STK'ların mültecilere yasal ve psikolojik destek sunmak için kampüslerinden birini kullanmasına da izin veriyor. Daha önce Slovakya, Romanya ve Macaristan'daki STK'lara benzer bir desteğin yanı sıra Polonya'da mültecilere yardım eden yerel kuruluşlara 10 milyon dolarlık bir taahhütte bulunacağını duyurdu.
Google'ın Tehdit Analizi Grubu ise, sırasıyla Rusya ve Belarus ile bağları olduğuna inanılan hack grupları FancyBear ve Ghostwriter'ın faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ekip, güvenlik camiasındakiler ve siber saldırı riski altında olabilecekler arasındaki farkındalığı artırmak için bu hafta başlarında bu tehditlerle ilgili ayrıntıları paylaştı.
Ayrıca şirket, Rus devleti tarafından finanse edilen medya web sitelerini bölgedeki arama sonuçlarından kaldırmaya yönelik bir AB direktifine uyduğunu söyledi. Son olarak Google Play'den daha fazla Rus medya uygulamasını kaldırıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın