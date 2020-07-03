Google, Apple'a Milyarlarca Dolar Para Kazandırmaya Devam Ediyor

Google'ın Safari'de varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için Apple'a çuvallarla para dökmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı. Ama bu durum, görünüşe göre yakında değişebilir.

Google, Apple'a Milyar Dolarlar Döküyor

Yeni bir rapor, Google'ın Safari'de varsayılan arama motoru olmak için Apple'a milyarlarca dolar ödemeye devam ettiğini gösterdi. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA) raporuna göre Google, yalnızca Birleşik Krallık'ta 1,5 milyar doların "büyük kısmını" Apple'a ödedi. Ancak CMA'ya göre web tarayıcısında "varsayılan konumu" almak için bu şekilde ödemede bulunmak, rekabet kanununun ihlali anlamına gelebilir. Rapora göre Google ve Apple arasındaki anlaşma, arama piyasasındaki rakipler için "ciddi bir giriş ve genişleme engeli" oluşturuyor.

Google'ın rakipleri arasında Microsoft'un arama motoru Bing, Verizon'un sahibi olduğu Yahoo ve gizliliğe odaklanan DuckDuckGo bulunuyor. Bunların her birinin Safari'de birer arama motoru olarak görünmek için Apple'a ödemede bulundukları biliniyor.

Apple, bu tür anlaşmalardan yılda yaklaşık 9 milyar dolar elde ediyor. CMA ise Apple'ın bu tür anlaşmalardan kazandığı paranın kısıtlanmasını öneriyor.

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