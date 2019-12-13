Google'dan Arama İşlevinde Büyük Yenilikler!

Google, en temel işlevlerinden biri olan arama üzerinde geliştirmeler yapmayı sürdürüyor. Firma son zamanlarda orijinal raporlamayı öne çıkarmaya başlamış, bilgi parçacıklarına yönelik algoritmaları iyileştirmiş ve videolarda içerik keşfetmeyi kolaylaştırmıştı. Arama devi şimdi ise en çok okunan haberleri arama sonuçlarında daha iyi organize etmeye yönelik geliştirmeleri duyurdu.
Firma, aramanızla ilgili makaleleri bulabilmeniz için makine öğrenimini kullandığını söylüyor. Zaman hassasiyeti bulunan bir konuda arama yaptığınızda veya birden fazla sonucu olabilecek bir arama yaptığınızda, arama sonuçlarının üst tarafındaki döngü görünümü, artık yazıya göre organize ediliyor. Böylece hem yeni makaleleri kolayca görebiliyor, hem de çeşitlilik bakımından daha çok seçenek elde ediyorsunuz.
Google, yeni "makale anlama teknolojisinin" haber yazılarındaki belirli noktaları belirlediğini ve bunlar arasında ilişki kurduğunu söylüyor. Bu sayede ilgili makaleleri bulmanızın kolaylaştığı belirtiliyor.
Arama işlevinde yapılan yenilikler, ABD'de Google'ı telefonda İngilizce kullananlara sunulmaya başlandı. Kullanım alanı kısıtlı gibi görünse de firma, geliştirmelerin önümüzdeki aylarda daha çok dile geleceğini söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın