Google Arama Sonuçlarına Yeni Bir Seçenek Daha Geliyor

Google, arama hizmetine dair yeni bir değişiklik daha duyurdu. Arama motoru, artık içeriği arama sonuçlarında görünen web siteleri hakkında ek bilgiler sağlayacak. Neredeyse tüm arama sonuçlarının yanında, tıklandığında veya dokunduğunuzda size ziyaret etmek üzere olduğunuz web sitesi hakkında, Wikipedia'dan daha fazla ayrıntı içeren bir bilgi paneli gösterecek yeni bir menü simgesi bulunacak.
Bir sitenin Wikipedia girişi olmaması durumunda, Google bunun yerine siteyi ilk ne zaman dizine eklediğiyle ilgili bilgileri ve diğer mevcut verileri görüntüleyecek. Google'da Arama Ürün Yöneticisi olan JK Kearns, "ek bilgilerin size ziyaret etmek isteyebileceğiniz siteler ve sizin için en yararlı olacak sonuçlar hakkında daha bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacağını düşünüyoruz" diye yazdı.
Google, sitenin bilgilerine ek olarak, o siteye bağlantınızın güvenli olup olmadığını da gösterecek. Bu, HTTPS protokolünün kullanılmasıyla belirtilecek.
Arama sonuçlarını reklamlardan ayırmak için Google ayrıca, gördüklerinizin yerel bir arama sonucu olduğunu onaylayan kısa bir satır da görüntüleyecek. Son olarak da, panelin altında, gizlilik ayarlarınıza bağlantılar ve aramanın nasıl çalıştığı ile ilgili daha fazla bilgi göreceksiniz.
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