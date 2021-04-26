Google Assistan İçin "Hey Google" Dönemi Sona mı Eriyor?

Google Asistan, şu anda kendisine herhangi bir görevin verilmesinden veya sorunun sorulmasından önce kullanıcıların "Hey Google" demelerini gerektirerek çalışıyor. Ancak aramaları yanıtlamak gibi daha acil olan görevler için bu süreç gereğinden fazla zaman alabiliyor.
"Guacamole" kod adına sahip yeni bir Asistan özelliği ise, zamanın önemli olduğu görevlerde yardımcı olabilir gibi gözüküyor. Android Police'in aldığı bir ipucu, bazı kullanıcılar için Asistan ayarları sayfasında gözüken özelliğin tanımını gösteriyor. Bu özelliği aktif ettiğinizde, belirli görevleri bir kilit kelimeye ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyorsunuz.
Görünene göre buradaki amaç, örneğin bir alarmı durdurmadan önce "Hey Google" deme ihtiyacınızı ortadan kaldırmak. Ayarlar sayfasına göre özellik, hızlı görevleri anında tamamlamak için tasarlanmış durumda. Ayrıca 9to5Google'ın bildirdiğine göre zamanlayıcıları ve aramaları yönetmek için de kullanılabiliyor. Bununla beraber özellik henüz herkes için aktif değil gibi gözüküyor ve Google, özelliği tanıtmak için önümüzdeki ay düzenlenecek I/O etkinliğini bekliyor olabilir.
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