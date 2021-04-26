Google Assistan İçin "Hey Google" Dönemi Sona mı Eriyor?

Google Asistan, görevleri daha hızlı gerçekleştirmesini sağlayan yeni bir özelliğe kavuşuyor. Artık "Hey Google" dememize gerek kalmayabilir!

  • Levent Öztürk

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