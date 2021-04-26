Samsung'un Dev Ekranlı, Hem İçe Hem de Dışa Katlanabilir Cihazı Göründü

Son birkaç aydır Samsung'un içe ve dışa katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığını iddia eden çeşitli söylentiler var. Raporlardan biri, bu cihazın Galaxy Z Fold Tab olacağını söylerken, şimdi ise bu gizemli cihazın çizimleri ortaya çıktı ve LetsGo Digital tarafından yayınlandı.
Görünüşe göre iddialar doğru. Samsung'un aldığı yeni patent örneğine göre, Güney Koreli şirket şimdilerde hem içe hem dışa katlanabilir bir cihaz üzerinde çalışıyor. 52 sayfalık patent belgesinde cihazla ilgili pek çok şema yer alırken, çizim örneklerine bakıldığında da şirketin 3 ekranlı ve 2 menteşeli katlanabilir tablet ya da akıllı telefon üzerinde çalıştığı görülüyor.
Cihaz tamamen açıldığında üst tarafta çift lensli ön kamerayı görebiliyoruz. S Pen ile uyumlu görünen cihazın, geniş ekranı sebebiyle çizim yeteneklerinin de bir hayli geliştirileceğini düşünüyoruz.
Sağ ve sol kenarları içe doğru katlandığında, bir telefon formuna bürünebilen cihazın yüksek hızlı şarj desteğine sahip olacağı da belirtilmiş. Tamamen açıldığında ise bir tablet gibi kullanılabilecekken, arka yüzünde kamera alanı da kendine yer buluyor.
Patent örneğinde Manyetik S Pen'li Galaxy Z Fold şeklinde tanımlansa da bu cihazın görünüm itibariyle Galaxy Z Fold Tab olarak isimleneceğini düşünebiliriz. Cihazla ilgili başka bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın