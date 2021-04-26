Samsung'un Dev Ekranlı, Hem İçe Hem de Dışa Katlanabilir Cihazı Göründü

Samsung'un hem içe hem dışa katlanabilen devasa ekranlı katlanabilir bir tablet üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Ve şimdi bu tabletin nasıl olacağı, ortaya çıkan patent görüntüleriyle belli oldu.