Google'dan Bir Arama Sürprizi Daha: Google Akort Aleti Emrinizde!

Google'dan bir arama sürprizi daha: İnternet arama devi, arama seçeneklerine şimdi bir de gitar akort aleti seçeneği ekledi.

Google'dan yeni sürpriz: Gitar akort aleti!

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