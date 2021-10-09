Bir Gemi Enkazının Etrafında Dolanan Gizemli Dev Canlı, Görenleri Şok Etti!

Bir gemi enkazı bulmanın yeterince heyecan verici olduğunu kesin. Ancak enkazın etrafında dolanan devasa, gizemli bir deniz yaratığını tespit etmenin bu heyecanı artıracağına da şüphe yok. 2020'nin sonlarında Kızıldeniz'de bir keşif gezisi sırasında OceanX OceanXplorer araştırma gemisinin mürettebatının yaşadığı da tam olarak bu.
OceanX, 1 yılın ardından, yaklaşık 850 metre derinlikte yolcu gemisi Pella'nın enkazını incelerken uzak araç kamerasının yanından yüzerek geçen olağanüstü hayvan hakkında daha fazla bilgiyi açıkladı.
Zoolog ve mürekkep balığı uzmanı Mike Vecchione görüntüleri inceledi ve boyutuna rağmen, vücut oranları ve yüzgeçlerinin şekli nedeniyle hayvanın kötü üne sahip "dev mürekkep balığı" olmadığını ve bir mor sırtlı uçan kalamarın jumbo boyutlu bir örneği olduğunu söyledi.
Çarşamba günü yayınlanan bir OceanX videosu, hızlı hareket eden hayvanı ve Vecchione'nin analizini gösteriyor.
OceanX bilim programı lideri Mattie Rodrigue, insandan daha büyük olduğunu tahmin ettiği mürekkep balığını ilk kez enkazın pruvasından yüzerek geçerken gördüğünü şöyle anlatıyor: "Tam anlamıyla şok içerisinde donmuştum."
OceanX, okyanus araştırması, keşif, sosyal yardım ve korumaya odaklanıyor. Kızıldeniz görevinin amacı ise "Kızıldeniz'deki türler, diğerlerinin öleceği yerde nasıl gelişiyor" sorusunu cevaplamaktı. Araştırmacılar, mürekkep balığı gibi büyük hayvanların yanı sıra iklim değişikliğine dayanıklı mercanların bulunduğu yerleri keşfettiler.
Rodrigue'nin gözlemlediği yaratık efsanevi bir dev mürekkep balığı olmasa da, derinlerdeki harikaları gösteren şaşırtıcı ve beklenmedik bir manzara olarak tarihe geçmiş durumda...
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