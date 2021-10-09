Bir Gemi Enkazının Etrafında Dolanan Gizemli Dev Canlı, Görenleri Şok Etti!

Bir gemi enkazını araştıran ekip, enkaz etrafında dolanırken keşfettikleri gizemli dev deniz canlısı karşısında şok olduklarını söylüyorlar!

Gizemli Dev Canlı, Görenleri Şok Etti!

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