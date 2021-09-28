Google'dan Bir Yeni Sürpriz Daha: Artık Profil Fotoğraflarınız...

İnternetteki herkes sosyal medya hesaplarında kendi fotoğrafını profil resmi olarak kullanmak konusunda rahat değil. Ancak kendilerini uygun şekilde temsil eden bir resim bulmakta da zorlanabiliyorlar. Google, böyle kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla geniş kapsamlı bir Google İllüstrasyon arşivi yayınlandı. Ama şimdilik sadece Android kullanıcıları için...
Gmail'de, Google Workspace'te veya Android'de Kişiler'de profil resminizi ayarlamak istediğinizde, artık Google'ın sunduğu illüstrasyonlardan birini de seçebiliyorsunuz. Seçenekler arasında hayvanlar, efsanevi yaratıklar, yerler ve hobiler bulunuyor. Google, ilk illüstrasyon grubunun "çeşitli kültürleri, ilgi alanlarını ve arka planları kapsadığını" söylüyor. Renkleri değiştirerek ve görüntüyü kırparak bu görselleri özelleştirebiliyorsunuz.
Beğendiğiniz bir illüstrasyonu seçip ayarladıktan ve kaydettikten sonra, kişileriniz onu çeşitli Google ürünlerinde görecekler. Google, koleksiyonu genişleteceğini ve iOS ve web dahil olmak üzere ek ürün ve platformlara da illüstrasyonlar getireceğini açıkladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın