iPhone Dahil Pek Çok Apple Ürününün Mimarı Jony Ive, Ferrari'ye Çalışacak

iPhone gibi pek çok Apple cihazının tasarımını üstlenen Jony Ive, şirketten ayrıldıktan sonra sessiz kalmıştı. Ama şimdi efsane ismin yeni bir iş ortağı var: Ferrari!