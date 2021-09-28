iPhone Dahil Pek Çok Apple Ürününün Mimarı Jony Ive, Ferrari'ye Çalışacak

Apple'ın efsane haline gelen tasarımcısı Jony Ive, 2019 yılında şirketten ayrılacağını ve tasarımcı arkadaşı Marc Newson ile kendi tasarım firması LoveFrom'u kuracağını açıklamıştı. O zamandan beri LoveFrom, Airbnb ile bir ortaklık dışında nispeten sessiz kaldı, ancak Pazartesi günü Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, Ive'ın şimdi yeni bir ortağı var: Ferrari.
Ive tarafından tasarlanmış bir Ferrari fikri konusunda heyecanlanmadan önce şunu bilmenizde yarar var: Ferrari'nin ana şirketi Exor, LoveFrom'un efsanevi İtalyan spor otomobil üreticisi ile ne üzerinde çalışacaklarını henüz açıklamadı. Yapılan açıklama ise şu şekilde: "Bu yeni ortaklık, Ferrari'nin efsanevi performansını ve mükemmelliğini, LoveFrom'un dünyayı değiştiren olağanüstü ürünleri tanımlayan rakipsiz deneyimi ve yaratıcılığıyla bir araya getirecek."
LoveFrom'un otomobil tasarımından çok, Porsche Design'da gördüğümüz gibi yeni bir Ferrari markalı aksesuar ve ürün serisi üzerinde çalışacağını tahmin ediyoruz. Ama bu sadece bir tahmin ve kulağa, Ive'ın otomobil tasarlamasından çok daha mantıklı geliyor.
Jony Ive, Apple'da 27 yıllık görev süresi içerisinde iMac, iPod, iPhone ve MacBook dahil pek çok ürünün tasarımında baş rol oynamıştı.
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