Google, Büyük Tartışmalara Neden Olan FloC'u Tamamen Rafa Kaldırdı!

Google'ın başta web tarayıcı geliştiricileri olmak üzere pek çok farklı şirketten büyük tepkiler almasına yol açan FloC, resmi olarak rafa kalktı. FloC'un yerini, Konular (Topics) alacak.