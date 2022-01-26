Google, Büyük Tartışmalara Neden Olan FloC'u Tamamen Rafa Kaldırdı!

Google, insanları tarama alışkanlıklarına göre gruplandıran Federe Öğrenme Grupları'nı (Federated Learning Cohorts - FLoC) 2021 yılında ortaya atmıştı. Böylece reklam verenler reklamlarını bireyler yerine belli bir hedefleme düzeyindeki bir grup insana gösterebileceklerdi. FLoC, üçüncü taraf reklamcıların kişisel tarama alışkanlıklarınızı anlamasını zorlaştırırken, ilk olarak Vivaldi, Google'ın Chrome'un sahibi olduğunu ve bir reklam ağı işlettiğini; bu nedenle rakiplere göre bir avantaj elde ederek konumunu daha da sağlamlaştırabileceğini söyleyerek itiraz etmişti.
Vivaldi'yi pek çok tarayıcı geliştiricisi ile birlikte WordPress ve Microsoft'un GitHub'ı da takip etti ve tepkiler hızla arttı. Hatta bu tepkiler, FloC'un aynı yıl piyasaya sürülmesinin ertelemesine neden oldu. Şimdiyse Google, FLoC'u tamamen öldürdüğünü ve bunun yerine odağı "Konular"a (Topics) kaydıracağını duyurdu.
Konular (Topics) Nedir?
Konular aracılığıyla web tarayıcınız, göz atma etkinliğinize bağlı olarak bir hafta için en çok ilgi gösterdiğiniz alanları belirleyecek. Bu ilgi alanları, üç haftalık bir süre boyunca cihazınızda yerel olarak depolanacak ve daha sonra silinecek. Ayrıca Google'a ait olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir harici sunucuya gönderilmeyecek. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sitesi ve reklam ortakları ile yalnızca size ait üç konu paylaşılacak. Bu, her haftadan bir konudan oluşacak ve daha fazlası olmayacak.
Google, kullanıcıların belirli konuların kaldırılması ve hatta özelliği tamamen devre dışı bırakılması için Chrome'da kontroller oluşturduğunu da açıkladı.
İnternet devinin konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: "Konular cinsiyet veya ırk gibi hassas kategorileri hariç tutacak şekilde özenle seçiliyor. Konular tarayıcı tarafından desteklendiğinden, üçüncü taraf tanımlama bilgileri gibi izleme mekanizmalarına kıyasla, verilerinizin nasıl paylaşıldığını görmek ve kontrol etmek için size daha tanınabilir bir yol sağlayacak."
Konular için bir geliştirici ön izlemesi yakında Chrome'da kullanıma sunulacak. API ve bununla ilişkili kullanıcı kontrolleri üzerinde gelecekteki geliştirmeler de gelecek geri bildirimlere dayalı olacak.
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