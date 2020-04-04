Zoom'da Yeni Skandal: Şifreleme Anahtarları Çin'e mi Gönderiliyor?

Gizlilik konusunda büyük soru işaretlerine neden olan Zoom hakkında skandal iddia: Popüler uygulama, sohbetlere ait şifreleme anahtarlarını (bazen) Çin'e gönderiyor!

Zoom için bir skandal iddiası daha

Çin ile bağlantıları bulunduğu bilinen Zoom uygulaması, yeni araştırmaya göre Çin'e veri gönderiyor ve işin endişe veren yönü, bu veriye şifreleme anahtarları da dahil. Bu, sohbete katılanlar Çinli olmasa bile sohbetlerin izlenebileceği anlamına geliyor.

Zoom'un çeşitli güvenlik ve gizlilik sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği biliniyor. Citizen Lab tarafından yapılan yeni araştırma, Surrey Üniversitesi'nden kriptografi uzmanı Alan Woodward'a göre birçok soru işareti ortaya çıkarıyor ve bunların her birinin ayrıntılı olarak cevaplanması gerekiyor. Zoom, henüz sorulara cevap vermese de Forbes'te cuma günü yayınlanan bir röportajda Zoom'un CEO'su Eric Yuan, verinin Çin'e nasıl yönlendirildiğini zaten incelemek üzere olduklarını söyledi. Yuan'a göre her şeye rağmen veriler güvenli durumda ve korkacak bir şey yok. Citizen Lab, bulgularını Zoom'a göndermese de, en yakın zamanda herkese açık olarak paylaşacağını belirtiyor.

ADB ve Kanada merkezli Zoom görüşmelerini takip eden Citizen Lab, şifreleme anahtarlarının bazen Pekin'e gönderildiğini söylüyor. SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) başvurularına göre Zoom sadece Çin'e değil, 13 farklı ülkedeki merkeze de veri gönderiyor. Ancak sorun diğer verilerden çok, şifreleme anahtarlarının gönderilmesi ve Citizen Lab'a göre firma, bunu "Çin'in yasaları gereği yapmak durumunda kalıyor olabilir".

Başta iddia ettiğinin aksine uçtan uca şifreleme kullanmayan Zoom, anahtarları kendi sunucularında oluşturduğundan, tüm anahtarlara erişime sahip. Firma, bu yanlış iddiası nedeniyle özür dilemişti.

Araştırmayı gerçekleştiren Bill Marczak ve John Scott-Railton, Zoom'un ABD hükümetine ait kurumlar tarafından kullanılmasının ciddi bir biçimde gözden geçirilmesini öneriyor. Bununla birlikte Marczak'a göre Zoom üzerinden arkadaşlarınızla yaptığınız sıradan sohbetlere devam etmenizde bir sakınca yok.

Zoom, daha önce "sohbetlerin şifresini çözmeye yönelik bir mekanizma geliştirmediğini" söylemişti ancak firmanın hükümetlerin taleplerine nasıl karşılık verdiğine dair bir saydamlık raporu, henüz yayınlanmadı. Google, Facebook ve Microsoft gibi firmalar, farklı yetkililere bilgi verdiklerinde, bu durumu açıkça paylaşıyorlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

Teams'e geçen kazanıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Pera Müzesi Kütüphane Haftası'nı dijital yayınları ile kutluyor
Xiaomi, 2019 yılını 29 milyar dolar gelirle tamamladı
Türkiye "otizme mavi ışık yak"tı, evdeyken hayata iyilik kattı!
Uzmanlar karantinada ruhsal sağlık için egzersiz öneriyor
Günün En çok Okunanları
En merak edilen konuydu: Maskeler koronavirüsten nasıl koruyor? İşte cevabı
Facebook Messenger, Masaüstünde Zoom'a Rakip Oldu
Koronavirüse yakalanan ünlüler kimler? İşte testi pozitif olan ünlüler
Covid-19 Gündelik Tercihlerimizi Ne Kadar Değiştirdi?
Google, Art Transfer ile Fotoğraflarınıza Sanat Stili Ekliyor

 

 