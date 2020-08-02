Cristiano Ronaldo, Yeni Arabası Bugatti Centodieci'ye Servet Döktü

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, garajındaki lüks arabalarına, şimdi de servet değerinde bir Bugatti Centodieci ekledi.

Ronaldo'nun Yeni Arabası: Bugatti Centodieci

Juventus'ta oynayan ve bugünün, Lionel Messi ile birlikte en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, garajındaki parmak ısırtan araçlarına bir yenisini daha ekledi. Otomobillere duyduğu büyük ilgi ile zaman zaman manşetleri süsleyen Ronaldo'nun, yeni "oyuncağı" için 9.450.000 Euro'yu gözden çıkarttığı bildiriliyor.

Ronaldo'nun bu kadar büyük parayı verdiği araç ise, tabii ki özel bir Bugatti modeli. Bugatti Centodieci, şirketin 110. yılı için üreteceğini duyurduğu özel bir model ve üretim bandından sadece 10 adet çıkacağı konuşuluyor.

Ronaldo'nun (ve diğer 9 alıcının) Bugatti Centodieci'si, 2021 yılında hazır olacak. Ünlü futbolcu için üretilecek olan araçta, bazı özel modifikasyonlar görmeyi bekleyebiliriz. Örneğin Ronaldo'nun garajında bulunan diğer 2 Bugatti aracın kafa desteklerinde CR7 kabartması bulunuyor.

Bugatti Centodieci, 8 litrelik bir W16 motoruna sahip ve bu motor, 1600 beygir gücü üretmeyi başarıyor. Bu gücün ne demek olduğunu şöyle açıklayalım: Bugatti Centodieci, 100 km hıza sadece 2.4 saniyede ulaşabiliyor.

Ronaldo'nun garajında 2016 yılında aldığı Bugatti Veyron da bulunuyor.

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