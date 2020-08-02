Maskeler Sadece Koronavirüs'ü Değil, Teknolojiyi de Engelliyor

Görünene göre maskeler sadece COVID-19 gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasını değil, yüz tanıma algoritmalarını engellemeyi de başarıyor. Yayımlanan bir raporda, ABD Ulusal Standartlar Enstitüsü (NIST) maskelerin en gelişmiş yüz tanıma algoritmalarını bile aşmayı başardığını açıkladı. Algoritmanın yeteneklerine göre hata oranları %5 ve %50 arasında değişiyor.
İnsanları sadece gözlerinden ve burunlarından tanımak için algoritmalar geliştirmeye uğraşan yüz tanıma endüstrisi için bu oranlar, hemen herkesin maske takmaya başladığı bu dönemde oldukça büyük bir sorun anlamına geliyor. Maskeler salgının yayılmasını dizginlemek için önemli araçlar ve Dünya genelinde pek çok hükumet maskelerin kullanılmasını zorunlu tutuyor. Ancak maskeler yüz tanıma yazılımları için sorun çıkartıyor ve teknoloji firmaları da buna ayak uydurmak zorunda kalıyor. Örneğin Apple, insanların maske takarken bile Face ID'yi kullanabilmeleri için bir güncelleme yayımladı.
Yüz tanıma algoritmaları bir kişinin görüntüsünden mümkün olduğunca fazla veri noktası elde ederek çalışıyor ve maskeler de genellikle pek çok değerli tanımlayıcı bilgiyi ortadan kaldırıyor. Algoritmalar, teknolojiyi kandırabilen düzgün olmayan ışık şartları veya kötü açılar ile zaten yeterince soruna sahip ve araştırmada görülene göre maskeler bu durumu daha da kötü hale getiriyor.
Araştırmada bulunana göre %0.3 hata oranına sahip olacak bir algoritma, insanların maske taktıkları görüntülerle karşılaştığında %5 hata oranına yükseldi. Araştırma, yüz maskelerine karşı 89 yüz tanıma algoritmasının etkinliğini inceledi. NIST, araştırma için 6 milyon fotoğraf kullandı ve maskeleri farklı kapama şekilleri ile dijital olarak ekledi.
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