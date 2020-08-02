Maskeler Sadece Koronavirüs'ü Değil, Teknolojiyi de Engelliyor

Koronavirüs salgını ile hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen maskeler biri virüsten koruyor. Ama bir yandan da, yüz tanıma algoritmalarını büyük oranda işe yaramaz hale getirebiliyor.

02 Ağustos 2020 14:00

Levent Öztürk