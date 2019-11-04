Google'dan, Chrome İçin Geri Adım
Google, son sürüm ile birlikte Chrome'dan kaldırdığı işlevi, gelen tepkiler üzerine geri getiriyor!
Google, Chrome'dan "gereksiz" öğeleri kaldırma girişimi kapsamında kaldırdığı sekme yönetim işlevini, gelen tepkiler üzerine geri getiriyor.
"Diğer sekmeleri kapat" işlevi, Chrome'da herhangi bir sekmeye sağ tıklandığında görünüyordu. Google, bu işlevin tüm kullanıcıların yüzde 2,2'si tarafından kullanıldığını söylemiş ve bu yüzden işlevi kaldıracağını belirtmişti. Firma şimdi yanıldığını fark etti ve 2 milyar kullanıcı içerisinde yüzde 2,2'nin aslında çok sayıda kullanıcı olduğunu kabul etti. Bunda yüzde 2,2'lik kesimin sesinin yüksek çıkması etkili oldu.
İlk olarak ağustostaki bir Canary sürümünde görünen değişiklik, ekimde yayın sürümüne ulaşmıştı. Ancak bir Chromium geliştiricisinin mesajı, değişikliği geri almak üzere planların yapıldığını gösteriyor.
Kaybolan sekme yönetimi işlevi, muhtemelen önümüzdeki aylardaki bir Chrome Canary yapısında tekrar ortaya çıkacak. O zamana kadar birden çok sekmeyi kapatmak için kapatmak istediğiniz ilk sekmeyi seçip, Shift tuşunu basılı tutup, son sekmeye tıklayıp Ctrl + W'ye basabilirsiniz.
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