Google, Chrome İçinde Depolanan Şifrelere Not Ekleme Özelliğini Test Ediyor

Birkaç ay önce, Google'ın Chrome'a manuel olarak şifre ekleme özelliğini sunmayı planladığı öğrenilmişti. Bu özellik henüz kararlı sürümlerde sunulmamış olsa da, şirketin genel kullanıma sunulmadan önce bu özelliği daha da geliştirmek istediği görülüyor.
Neowin'in haber sızıntı kaynaklarından biri olan Redditor u/Leopeva64-2 tarafından belirtilene göre ve yukarıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, artık Chrome Canary kayıtlı şifrelere notlar eklemenize izin veriyor. "Not" alanı, hem manuel olarak yeni bir parola eklerken hem de mevcut kimlik bilgilerini düzenlerken görünüyor.
Google henüz bu özelliğin tam amacını netleştirmemiş olsa da, olası bir kullanım şeklinin güvenlik sorularının bir listesini tutmak veya şifreyi en son ne zaman değiştirdiğiniz ve diğerlerinin yanı sıra otomatik olarak ne zaman sona ermek üzere ayarlandığı hakkında bilgileri depolamak olabilir.
Reddit ileti dizisindeki bazı kişiler, bu bilgilerin şifrelenip şifrelenmeyeceği konusunda endişelerini dile getirmiş olsa da Google'ın bu özelliği, hassas bilgilerle ilgilendiğini göz önünde bulundurarak, sadece sıkı testlerden ve en iyi siber güvenlik uygulamalarının yürürlükte olduğundan emin olduktan sonra kullanıma sunacağı varsayılabilir.
Microsoft Edge'in de bu özelliği etkinleştirip etkinleştirmeyeceği şu anda net değil, ancak bu tarayıcının da Chromium temelli olduğu düşünülürse bu özelliği eklemesi beklenebilir. Şimdilik, notların eklenmesi yalnızca Chrome Canary 101'de mümkün ve henüz test cihazlarının tamamında bulunmuyor. Yine de, kararlı kanalda kullanılabilir hale gelmeden önce muhtemelen haftalarca test edilecek...
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