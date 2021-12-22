Google Chrome "İndirilenler" Arayüzünü Güncelliyor

Chrome'un yenilenen "indirilenler" kullanıcı arayüzünün ilk görüntüleri ortaya çıktı!

  • Ercan Uğurlu
Google Chrome "İndirilenler" Arayüzünü Güncelliyor

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