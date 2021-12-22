Google Chrome "İndirilenler" Arayüzünü Güncelliyor

Birkaç gün önce Google'un Chrome web tarayıcısı için, Microsoft Edge benzeri bir indirme deneyimi üzerinde çalıştığı haberlerini almıştık. Şimdi ise Google Chrome için bahsedilen bu yeni "indirilenler" arayüzünün ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Aşağıdaki .gif dosyasında yeni indirilenler arayüzünün nasıl olduğunu görebilirsiniz. Şu an test edilen ve yakında geçilmesi beklenen yeni tasarımda, kullanıcı bir dosya indirmeye kalktığında tarayıcının sağ üst köşesinde bir indirme butonu beliriyor ve bu buton dosya indirme süresince mavi renk ile doluyor, tamamlandığındaysa yerini yeşile bırakıyor.
Google'ın bu yeni özelliği ne kadar test aşamasında tutacağını göreceğiz. Akabinde ise kararlı sürüm ile beraber kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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