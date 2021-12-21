49 Yıl Önce Ay'dan Toplanan Numune, "Konserve Açacağı" ile Açılacak!

Apollo 17 görevi ile Ay'dan getirilen toprak örneği, 49 yıldır hapis kaldığı "konserve kutusundan" nihayet çıkartılıyor!

  • Levent Öztürk
Ay toprağı örneği, 49 yıl sonra açılacak...

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