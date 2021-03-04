Google, Chrome Profillerini Geçiş Yapmayı Kolaylaştırmak İçin Yeniliyor

Google, cihazlarını paylaşarak kullanan kişilerin tarayıcı bilgilerini ayrı tutabilmeleri için farklı Chrome profillerini kullanmalarına izin veriyor. Geçmiş güncellemeler oturum açmayı daha kolay hale getirmeye ve tema özelleştirmelerini iyileştirmeye odaklanmış olsa da, profil deneyimini iyileştirme hedefi görülen o ki hala devam ediyor.
Google'ın en son güncellemesi, bu özel alanları birbirinden daha da ayırt edilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Profillerin tamamen yenilenmesi olarak lanse edilen yeni sistem, renk kodlu ve kendi arka planlarını içeren ayrı görsel temalar oluşturmanıza ve değiştirmenize olanak tanıyor. Her zamanki gibi, bu yeni görünümleri Chrome web mağazasından edinmek mümkün. Profilleri oluşturduğunuzda, tarayıcıya döndüğünüzde her birinin tanımlanması teorik olarak daha kolay oluyor.
Chrome'a eklediğiniz farklı kişilerin mevcut profilleriyle karşılaştırıldığında, bu yeni kurulum birkaç yönden farklı. Artık yeni bir profil oluştururken, tarayıcının görünümünü özelleştirmeniz ve profilinizi seçmeniz isteniyor. Temalar, doğru hesapta olduğunuzu gösteren görsel bir ipucu ve bundan sonra, eğer birden fazla profil ayarladıysanız, Chrome'u her yeniden başlattığınızda bir profil seçici göreceksiniz.
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