Google Chrome'daki Sorunu Microsoft Çözdü

Google Chrome'da nadiren yaşanabilen bir sorun, Google tarafından değil, Microsoft tarafından, hem Chrome hem de Edge için çözüldü.

Chrome'daki Küçük Sorunu Microsoft Çözdü

Google Chrome'da şu anki sekmenin yanlışlıkla kaybolmasına yol açabilen bir sorun, bir Microsoft geliştiricisi tarafından onarıldı.

Bir web sitesine dosya yüklemeniz gerektiğinde, örneğin epostaya bir dosya eklerken, çoğu zaman sürükle bırak yöntemini kullanabiliyorsunuz. Ancak bu sırada web sitesi sürüklediğiniz dosyayı algılamaz ise veya dosyayı pencerede doğru yere sürüklemezseniz, tarayıcınız şu anki sekmeyi kapatıp, dosyayı açmaya çalışabiliyor. Genellikle tarayıcının "geri" düğmesine basmak bu sorunu çözüyor ancak öncesinde bir form doldurduysanız, geri döndüğünüzde bu bilgiler kaybolmuş olabiliyor.

Bir Microsoft Edge mühendisinin geliştirdiği çözüm, hem Edge, hem de Chrome için geçerli olacak. Çözüm oldukça basit; tarayıcı üzerine sürüklenen dosyalar aynı sekmede değil, yeni bir sekmede açılacaklar. Chrome Canary'de geçerli hale gelen değişikliğin önümüzdeki haftalarda Chrome ve Edge'in yayın sürümlerine ulaşması bekleniyor.

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