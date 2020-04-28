Microsoft Edge Reklam 'İstilası' Bu Kez Windows 10'da Ortaya Çıktı

Microsoft'un yenilenen web tarayıcısı Edge, bu kez 'burnunu' Windows 10'un köşesinden çıkarttı.

Microsoft Edge Reklamları 'İstilası' Sürüyor

Windows 10, kullanıcıların Microsoft Edge'e geçmeye ikna etmek için arama kutusunda reklam göstermeye başladı. Birçok kullanıcı için fazlasıyla can sıkıcı olsa da, Microsoft bu tür yoğun tanıtım girişimlerinden vazgeçmiyor.

Windows 10 kullanıyorsanız, görev çubuğunda bulunan arama kutusuna tıkladığınızda bir Edge reklamı görmüş olabilirsiniz. Tanıtım mesajı, geçtiğimiz günlerde Microsoft'un eposta hizmeti Outlook.com'da görünen mesajın neredeyse aynısı ve Edge'in 'web'in en iyisini size sunmak için geliştirildiği' iddiasında bulunuyor.

Neyse ki tanıtım mesajını sağ üst tarafındaki 'X' işaretine tıklayarak kapatmak mümkün. Bunu yaptığınızda mesaj, tamamen yok oluyor ve bir daha görünmüyor.

Yine de, özellikle ücretli bir yazılım olan Windows 10'da bu tür tanıtımların neden göründüğü tartışılabilir. Yeni Edge ne kadar iyi olursa olsun, Windows 10 kullanıcılarının önemli bir bölümü Microsoft reklamlarıyla istilaya uğradığına inanıyor. Şimdiye kadar olumlu yorumlar alan Edge için bu durum, Microsoft'un beklediğinin tersi yönde bir tepkiye yol açabilir.

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