Google, Daha Önce Mahkeme Tarafından Reddedilen İtirazını Yineledi!

Google, Avustralya Yüksek Mahkemesi'nden 2020'de gelen ve şirketin daha geniş internet üzerinde "yıkıcı" bir etkisi olabileceği konusunda uyardığı bir kararı bozmasını istedi. The Guardian'ın haberine göre yaptığı başvuruda Google, ülkenin en yüksek mahkemesinin şirketin arama motoru ile bağlantı verdiği bir makale için bir avukata 40.000 dolarlık hakaret tazminatı veren bir kararı bozmaması halinde "sansür görevi yapmak" zorunda kalacağını iddia ediyor.
2016'da, geçmiş müvekkil listesinde Melbourne'un kötü şöhretli çete cinayetlerine karışan kişiler bulunan Victoria eyaleti avukatı George Defteros, şirketten 2004 tarihli bir makaleyi The Age'den kaldırmasını istemek için Google ile iletişime geçti. Makalede, savcıların üç adamın ölümüyle ilgili olarak Defteros'a karşı açtığı cinayet suçlamaları hakkında haberler yer alıyordu. Bu suçlamalar daha sonra 2005 yılında geri çekildi. Google, yayını saygın bir kaynak olarak gördüğü için makaleyi arama sonuçlarından çıkarmayı reddetti.
Konu sonunda Defteros'un makalenin ve Google'ın arama sonuçları ile kendisini karaladığını söyleyerek mahkemeye gitti ve başarılı bir sonuç aldı. Davayı yöneten yargıç, The Age'in haberlerinin, Defteros'un Melbourne'deki yeraltı suç örgütüyle ilişkili olduğunu ima ettiğine karar verdi. Victoria Temyiz Mahkemesi daha sonra Google'ın kararı bozma teklifini de reddetti.
Google'ın bakış açısından, burada söz konusu olan sorun internetin temel yapı taşlarından birini oluşturuyor. Şirket, Yüksek Mahkeme'ye sunduğu sunumunda, "Bir hiper bağlantı, kendi başına, bağlantı kurduğu şeyin iletişimi değildir" diyor.
2020 kararı geçerli kalırsa, Google, saygın kaynaklardan gelen haberler de dahil olmak üzere, "arama sonuçlarının bir bağlantı sağladığı web'de yayınlanan herhangi bir konunun yayıncısı olarak sorumlu" olacağını iddia ediyor. Şirket savunmasında, Kanada Yüksek Mahkemesi'nin bir hiper bağlantının kendi başına karalayıcı materyal yayını olmadığını belirten 2011 kararını da belirtti.
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