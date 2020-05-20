Hacker'ların Hedefinde, Artık Süper Bilgisayarlar Var

Bilgisayar korsanları bu kez de süper bilgisayarlara saldırmaya başladı. İngiltere, Almanya ve İsviçre'deki süper bilgisayarları ele geçiren hacker'lar, bakın bunları ne için kullandı...

  • Ercan Uğurlu
Hacker'lar Bu Kez de Süper Bilgisayarı Ele Geçirdi

Bilgisayar korsanlarının saldırmadığı elektronik cihaz yok. Ancak bunun, yıllar öncesinde uzaktan başka bir bilgisayara bağlanarak CD-ROM kapağını açıp kapatmaya çalışmak gibi masum olmadığı açık. COVID-19 salgını süresince hastane ve devlet dairelerinin veri sistemlerine bile saldıran hacker'lar, ara sıra birbirlerini bile hedef alıyorlar. Bu kez ise, hedef süper bilgisayarlar olmuş.

İngiltere, Almanya ve İsviçre'deki süper bilgisayar sistemlerine saldırıda bulunan dijital saldırganlar, ayrıca sonradan gelen bir habere göre İspanya'da da benzer bir eylemi gerçekleştirmişler.

Almanya'da Bavyera Bilimler Alademisi Leibniz Bilgisayar Merkezi'nin (LRZ) duyurusundan sonra, Dresden Teknik Üniversitesi de süper bilgisayarın saldırganlar tarafından ele geçirildiğini ve kapatılması gerektiğini söylerken, diğer ülkelerden de benzer sesler yükseliyor.

İngiltere  merkezli bir siber güvenlik firması olan Cado Security yaptığı açıklamada, saldırganların ihlal edilmiş SSH kimlik bilgilerini kullanarak süper bilgisayarlara sızmış olabileceğini söylerken, bu bilgilerin de bu süper bilgisayarlara erişim izni verilen Kanada, Çin ve Polonya'daki üniversite personellerinden çalındığı düşünülüyor. Yani durum tamamen küresel boyuta ulaşmış.

Peki, Hacker'lar ele geçirdikleri bu süper bilgisayarlar ile ne yapmışlar dersiniz? Yine Cado Security Kurucu Ortağı Chris Doman tarafından verilen bilgilere  göre, siber korsanlar bu bilgiayarlara kripto para madenciliği yazılımı yüklemiş ve bilgisayarların yüksek işlem gücünden dijital para üretiminde faydalanmışlar. Neyse ki, durum şu an engellenmiş. Süper bilgisayarın hack'lendiğini fark eden yetkililer çareyi bu bilgisayarları kapatmakta bulmuşlar.

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