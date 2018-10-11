Google Duplex İlk Olarak Pixel 3 ile Gelecek

Google'ın yeni yapay zekası Duplex, ilk olarak Pixel 3 ile geliyor. Peki, ne zaman geliyor; neler sunacak?

Google Duplex ilk olarak Pixel 3 ile gelecek

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