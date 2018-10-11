Google Duplex İlk Olarak Pixel 3 ile Gelecek
Google'ın yeni yapay zekası Duplex, ilk olarak Pixel 3 ile geliyor. Peki, ne zaman geliyor; neler sunacak?
Geçtiğimiz mayıs ayında, Google'ın düzenlenen I/O etkinliğinde tanıttığı yeni sanal asistan Duplex, gerçekten etkinlikte gösterilen demo sırasında herkesi şaşırtmıştı. Özellikle etkinlik sırasında bir kuaförü arayıp randevu istemesi ve karşısındaki insanın, konuştuğu kişinin yapay zekalı Duplex olduğunu anlamaması, Google'ın ne denli başarılı bir iş yaptığının kanıtı niteliği taşıyordu. Elbette bir yandan bunun bir demo gösterisi olması, kuşkuları da beraberinde getirmedi değil. Ancak nihayetinde Google Duplex, artık kullanıcılara sunuluyor. Çok az bir süre kaldı.
Gelen haberlere göre Google Duplex, önümüzdeki aydan itibaren kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Yeni dijtial asistanın faydalarından ilk olarak ise kuşkusuz Google Pixel 3 sahipleri yararlanacak. Google'ın henüz bu hafta tanıttığı Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile kullanıma sunulacak olan Google Duplex, ayrıca yeniliklerle de gelecek.
Yeni bir arama ekranı özelliğini de Google Duplex'e ekleyen Google, istenmeyen aramaları direkt reddedecek, dönemediğiniz çağrılara uygun yanıtlar verecek ve ayrıca ek seçenekler de getirecek. Bunlar arasında sizin yerinize rezervasyon yaptırmak da dahil. Duplex, yeni özellikler getirmesiyle, şu anda Google için aslında deneysel bir platform rolü üstleniyor. Duplex, Pixel 3 ile kullanıcılara sunulduktan sonra, alınan geri bildirimlerle daha fazla gelişecektir.
Ercan Uğurlu
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