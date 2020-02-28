Galaxy S10 Plus için Android 11 Çalışması Başladı

Android 11'in ilk geliştirici ön izleme sürümü Google tarafından bu ay yayınlanmıştı. Şimdi ise Samsung, yeni yazılımı Galaxy S10 Plus'ta denemeye başladı. En azından Geekbench veri tabanında görünen SM-G975F model numaralı, Android 11 ile çalışan Galaxy S10 Plus, bunun ipucunu veriyor.
Geekbench'teki veriler, işletim sistemi hakkında önemli bir bilgi vermediği gibi, güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir ipucu da içermiyor. Ancak veri tabanındaki girdi gerçek ise, bundan Samsung'un ilk geliştirici ön izlemeyi hızla cihazına taşıdığı anlamı çıkarılabilir. Bu ise Android 11 güncellemesinin 2020'nin Samsung cihazları için sonuna doğru yayınlanabileceği anlamına gelebilir.
Düşük bir ihtimal olsa da, Geekbench'te sahte girdiler oluşturulabildiğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu yüzden bilgilere kesin gözle bakmamakta fayda var.
Samsung, Android 10 güncellemelerini geçen sene bazı ceplerine 2019 bitmeden, hızla getirmişti. Firmanın bu sene de aynısını yapmaması için bir neden yok. Elbette bunun Google, Android 11'in final sürümünü yayınlamadan önce olmasını beklemeyin.
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