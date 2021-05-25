Google Play Store Ne Kadar Güvenli? İndirdiğiniz Her Şey Güvenli mi?

Bir uygulama ya da oyunu Google'ın resmi Android uygulama mağazası Play Store'dan indirmeniz, onun kesinlikle güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Peki ama Zararlı uygulamalar bize ne zarar verir, bir uygulamanın güvenli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Google Play Store ne kadar güvenli?

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