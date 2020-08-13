Google'dan Fazlasını Gösteren 5 Arama Motoru!

İnternette arama yaparken çoğu zaman Google, fazlasıyla yeterli olacaktır. Ancak Google, bilgisayarınızda veya bulut hesaplarınızda dosya araması yapmıyor. Bunun yanında sizi seçtiğiniz dile kısıtlayabiliyor. Üstelik sürekli olarak Google'a nelerle ilgilendiğimizi söyleyerek, firmanın geniş para kasalarını doldurmasına yardım etmek zorunda değiliz.
Alışkanlıkların biraz dışına çıkıp, aşağıdaki arama motorlarını denemenizi tavsiye ediyoruz.
1. Command E (Windows, macOS)
Everything ve Spotlight'ın yerini almaya aday olan bu araç, Windows ve macOS'ta her şeyi çok hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı oluyor. Üstelik araç, bulut hesaplarınıza da bağlanıyor. Erişim izni verdikten sonra konsola erişmek için Ctrl + E veya Command + E tuşlarına basmanız yeterli. Birkaç harf yazarak tüm hesaplarınızda arama yapabilir ve sonuçları görmeye başlayabilirsiniz.
2. Million Short (Web)
Arama motorları popüler ve büyük sitelere öncelik verdiğinden, bazen arama sonuçlarınız birbirine benzeyebilir. Million Short'un amacı, büyük siteleri elemek. Herhangi bir arama yaparken ilk 100, 1.000, 10.000 veya 100.000 sonucu eleyebilir, böylece Google ve diğer büyük arama motorlarında kolay kolay rastlamayacağınız sonuçları görebilirsiniz.
3. Hopely (Web)
Hopely, yaptığınız internet aramalarıyla hayır işlerine bağışta bulunma fikrine dayanıyor. Yaptığınız her arama, Hopely'ye bir miktar reklam geliri sağlıyor. Firma bu gelirin yarısını kendine ayırırken diğer yarısını, seçtiğiniz hayır işine bağışlıyor. Google ve Bing'de bu tür bir şeyi görmeyi hayal bile etmediğinizi biliyoruz. Hopely, basit bir arama motoru olsa da ihtiyacınızı karşılayacak kadar iyi. Aradığınızı bulamazsanız, aynı aramayı Google'da yapabilirsiniz.
4. Sourceful (Web)
Sourceful, herkese açık Google belgelerini (Doc, Sheet ve Slide) bulmanıza yardımcı oluyor. Aramanızı belge türüne göre filtreleyebiliyor, "koronavirüs" gibi önceden sunulan popüler aramalara göz atabiliyorsunuz.
Elinizde herkesin ulaşabilmesini istediğiniz bir belge varsa, bunu Sourceful'a eklemeniz mümkün.
5. 2Lingual (Web)
Dünyada olduğu gibi internette de İngilizce dışında birçok dil var. Ancak Google'da İngilizce bir sözcüğü arattığınızda İspanyolca, Arapça veya Fransızca sonuçları görmüyorsunuz. Bunu aşmaya izin veren 2Lingual, aynı anda iki dilde arama yapıyor. Google'dan faydalanan araç, farklı dillerden arama sonuçlarını yan yana görmenize olanak tanıyor. Elbette çoğu zaman arama yaptığınız iki dili de bilmeniz gerekiyor. Ancak daha iyi yerel sonuçlar elde etmek için "otomatik sorgu çevirisi" seçeneğini etkinleştirebilir ve sonuçları bu şekilde görüntülemeyi deneyebilirsiniz.
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