Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W Hızlı Şarj ile Tanıtıldı

Xiaomi, yeni telefonu Mi 10 Ultra'yı kendi ülkesi Çin'de tanıttı. Xiaomi Mi 10 Ultra, diğer amiral gemileri arasında bile dikkat çekebilecek bazı işlevlerle geliyor.
Bu işlevlerden biri olan 120W kablolu şarj, ilk kez yaklaşık bir sene önce Vivo tarafından gösterilmişti ancak Xiaomi tarafından toplu üretime hazır hale getirildi. Hızlı şarj teknolojisi, 4.500mAh pili 23 dakikada şarj etmenize veya 5 dakikada yüzde 41 şarj elde etmenize izin veriyor. Xiaomi'nin Qualcomm'un Quick Charge 5 teknolojisi yerine kendi geliştirdiği bir teknolojiyi kullandığını söyleyelim.
Telefonun öne çıkan bir başka özelliği, 1/1.32 inç sensöre ve 1.2µm'ye kadar piksel boyutuna sahip olan özel yapım 48MP kamerası. Periskop kameranın yerine geçen Sony IMX586 ise 10x optik zumu ilk kez bir telefona getiriyor. 120x dijital zum ise Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da sunduğu 100x zumdan daha yüksek. Bunların yanında 2x optik zum destekli 12MP "portre" lens ve 20MP ultra geniş açılı lens de bulunuyor. Önde ise 20MP'lik bir kamera yer alıyor.
6,67 Full HD+ 120Hz ekranla gelen cihaz, 10 bit renk derinliği sunuyor, yani 1,07 milyar renk gösterebiliyor. Snapdragon 865 işlemciye (Plus sürümü değil) yer veren telefon, 512GB'a kadar UFS 3.1 depolama ve 16GB RAM sunuyor.
Xiaomi Mi 10 Ultra, 16 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 762 dolara denk gelen fiyatıyla Çin'de satışa sunulacak. Telefonun dünya çapında ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.
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