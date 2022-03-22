Google, Genel Merkezindeki Sevilen Android Heykellerini Depoya Kaldırdı

Google, bugünlerde önemli bir karara imza attı ve Mountain View, California'daki merkezindeki küçük bir parkta bulunan eğlenceli Android heykellerini kaldırıldı.
Bir Google sözcüsünün açıklamasına göre burada yer alan heykeller bir başka yere taşınmak üzere şu an depoya kaldırılırken, bunun olağan bir hamle olduğunu da ifade ediliyor. Heykeller ile ilgili söylenen en net söz ise şu: "Yeni bir ev bulana kadar..."
Google, Android 10'dan başlayarak yeni işletim sistemlerine "numaralandırılmış" isimler vermeden önce, her mobil işletim sistemi sürümüne tatlı isimleri veriyordu. Bunlar arasında daha önce Pie, KitKat, Ice Cream Sandwich ve Oreo gibi isimler görmüşken, sonradan numaralandırma sistemine gitmeyi tercih etti. Şirket, görünüşe göre bukadarla da kalmakla yetinmiyor. Şu anda şirketin kaldırdığı heykelleri ne yapacağına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Geriye ise bu fotoğraflar kaldı...
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