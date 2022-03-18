Google Haritalar, Bazı Hayvanların Yüzlerini Neden Bulanıklaştırıyor?

Google Haritalarda insan yüzlerinin bulanıklaştırılmasına alışığız. Peki ama internet devi, neden bazen köpek gibi evcil hayvanların yüzlerini de bulanık hale getiriyor?

18 Mart 2022 11:27

Levent Öztürk