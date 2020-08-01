Google Haritalar'a Maske Güncellemesi Geldi

Teknoloji devleri, COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olacak ve salgında asgari sağlık standartlarının uygulanmasına yönelik bilgiler hakkında sürekli sağlık yetkililerinden bilgi sağlıyor ve bunları kullanıcılarına hatırlatmalarla ulaştırmaya çalışıyorlar.
Örneğin Google, Haberler (Google News) uygulaması yoluyla COVID-19 güncellemelerini kullanıcılara ulaştırıyor ve bu uygulamasını sürekli yeniliyor. Hatta geçtiğimiz ay Google Haritalar uygulamasına, kullanıcılara kalabalık alanlardan kaçınmasını sağlayacak yeni bir özellik daha eklemişti.
Google, şimdi COVID-19'a karşı yeni bir özelliği daha hayata geçirdi. Artık kullanıcılar halka açık olan yerlere gittiklerinde, Google üzerinden yeni ipuçları alabiliyorlar. Google Haritalar'da gitmek için bir yeri işaretlediğinizde, hemen "Maske tak. Hayat kurtar" şeklinde bir ibare gösteren Google, ayrıca kullanıcıların COVID-19 hakkında daha fazla bilgiye erişebilmesi için buraya minik bir düğme de yerleştirmiş.
Benzer hatırlatıcıyı, Haritalar'ın Keşfet bölümünde çevredeki restoran, oteller ve diğer popüler destinasyonların bulunduğu noktalar için görüntüleyen Google, böylece kullanıcıların dışarı çıkmayı düşündükleri her an maske takmayı hatırlamalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Bu özellik, şimdilik ABD'de kullanımda gibi görünse de, yakın zamanda diğer ülkelerde de aktif olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdilik bu konuda herhangi bir açıklama yok. Öte yandan bu hatırlatıcı yine şimdilik Android platformunda kullanılabiliyor.
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