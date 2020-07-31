Google'dan iOS'a Ücretsiz Yedekleme Uygulaması Geliyor

Google geçen sene Google One'a Android'li telefonları yedeklemeye yönelik bir işlev eklemişti. Firma yaptığı duyuruyla aynı işlevi yakında iPhone'a da getireceğini duyurdu.
Firmanın duyurusuna göre yedekleme işlevi, Google One üyesi olmasanız da ücretsiz olacak ve hem Android, hem de iPhone kullanıcılarına sunulacak. Yani ücretsiz kullanıcılar, 15GB'lık depolama alanını Gmail, Drive ve Fotoğraflar'ın yanında telefon yedekleri için kullanabilecekler.
İşlev, elbette Google One üyeliği olanlar için daha avantajlı olacak. Giriş seviyesi üyelik planı ayda 5,79 TL'ye 100GB depolama alanı sunduğundan, yedekler için çok daha geniş bir alanınız bulunacak. 15GB'lık alan herkese yetmeyeceğinden Google, bu yeni hamlelerle ücretli hizmetine daha fazla kullanıcı çekmeyi başarabilir.
iOS için sunulacak olan yeni Google One uygulaması, Google'daki depolama alanınızı yönetip, gereksiz şeyleri temizlemenizi sağlayacak bir depolama yöneticisiyle gelecek. Aynı işlev web üzerinde de bulunuyor, ancak uygulama üzerinden de sunulması iyi bir fikir.
Yeni işlevlerin Android kullanıcılarına "önümüzdeki günlerde" geleceği, Google One iOS uygulamasının ise "yakında" geleceği söyleniyor.
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