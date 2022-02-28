Rusya, Sosyal Medyaya da Savaş Açtı: İlk Adım Twitter'ı Yasaklamak...

Rusya, Ukrayna işgali devam ederken Twitter'a erişimi kısıtlamak için harekete geçti. Cumartesi sabahının erken saatlerinden itibaren internet monitörü NetBlocks, Rostelecom ve MTS dahil olmak üzere tüm büyük Rus telekom sağlayıcılarında platformun neredeyse tamamen karartıldığını gördü. Şu an için Rus vatandaşları ve ülkeyi ziyaret edenler VPN hizmetlerini kullanarak Twitter'a erişebiliyor ancak web sitesine doğrudan ulaşmak neredeyse imkansız.
Twitter, raporları 11:51 ET'de doğruladı. Şirket, "Twitter'ın Rusya'daki bazı kişiler için kısıtlandığının farkındayız ve hizmetimizi güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz" dedi.
Şu anda Rusların Facebook ve Instagram'a erişmeye devam edebildiği bildiriliyor, ancak bu durum değişebilir. Cuma günü, ülkenin telekom düzenleyicisi Roskomnadzor, Meta'nın devlete ait haber kuruluşlarından gelen içeriği kontrol etmeyi ve etiketlemeyi durdurmayı reddetmesinin ardından Facebook'a erişimi kısmen kısıtlamaya başladı. Bu açıklama sırasında Roskomnadzor, Facebook'u "Rus vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini" ihlal etmekle suçladı.
Rusya'nın neden Twitter'ı engellemek için harekete geçtiği belli değil, ancak platformda gördüğünüz çatışmanın tüm videoları kararda rol oynamış olabilir. Örneğin, Rusya hava saldırılarının sivil altyapıyı hedef almadığını iddia ediyorlar, ancak geniş çapta dolaşan birkaç videonun aksini gösterdiği görülüyor. Bu klipler ve diğerleri, Rus devlet medyasının öne sürdüğünden oldukça farklı bir işgal resmi çiziyor.
NetBlocks direktörü Alp Toker BBC ile yaptığı görüşmede "Rusya'nın Twitter'ı kısıtlaması, halkın en çok bilgilenmeye ihtiyacı olduğu bir kriz anında serbest bilgi akışını önemli ölçüde sınırlayacaktır" dedi.
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