Rusya, Sosyal Medyaya da Savaş Açtı: İlk Adım Twitter'ı Yasaklamak...

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, şimdi de sosyal medyaya savaş açmış gibi görünüyor. Ülke genelinde Twitter'a erişim sağlanamıyor; Facebook ve Instagram da yolda olabilir...

28 Şubat 2022 09:52

Levent Öztürk