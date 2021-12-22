Google haritalarda uçak görüldü

Google Haritalar, Kazakistan'daki garip pentagramlardan Romanya'daki park edilmiş bir UFO'ya kadar pek çok sıra dışı manzaraya ev sahipliği yapıyor. Ancak bir Reddit kullanıcısı, şimdiye kadarki en nadir olan görüntülerden birini yakaladı: Uçan bir gizli bombardıman uçağı!
B-2 Spirit uçağı saatte 1.010 kilometre hızla uçabilmesine rağmen, Missouri'nin uzak bir bölgesinde hızla giderken Google Haritalar'da yakalandı. Görüntü Reddit kullanıcısı Hippowned tarafından tespit edildi. Doğal olarak, görüntü biraz bulanık ve uyduların görüntü yakalama yönteminin sonucu olan bazı kırmızı, yeşil ve mavi izlere de sahip.
Google Haritalar ve yazılım tabanlı arkadaşı Google Earth, görüntülerini çeşitli kaynaklardan topluyor. Bu görüntünün, Maxar Technologies'in uydu görüntülerinden alındığı söyleniyor.
Uydular, ışığı geleneksel kameralar gibi bir sensöre odaklamak yerine, ışığın belirli dalga boylarının (kırmızı, yeşil ve mavi gibi) yoğunluğunu ölçer ve bunlar daha sonra tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilir. Görüntüde bu renklerin çıkmasının nedeni de bu süreçten kaynaklanıyor.
Bu, Google Haritalar'da ilk kez bir gizli bombardıman uçağı tespit edilişi değil; B-2 Spirit'in şu anki evi olan Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki pistte daha önce park edilmiş olarak görülmüştü. Ancak bu görüntüde, ilk defa uçarken görülüyor.
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