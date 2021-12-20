GM'nin İlk Elektrikli Hummer'ı Hamtramck Yola Çıktı!

CM'in ilk elektrikli Hummer'ı olan Hamtramck, üretm bandından çıktı ve sahibine doğru yola çıktı. Şimdi sırada, Hummer'ın diğer elektrikli modelleri var...

  • Levent Öztürk
GM'nin İlk Elektrikli Hummer'ı Yola Çıktı!
General Motors için Jeffrey Sauger

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