GM'nin İlk Elektrikli Hummer'ı Hamtramck Yola Çıktı!

CM'in ilk elektrikli Hummer'ı olan Hamtramck, üretm bandından çıktı ve sahibine doğru yola çıktı. Şimdi sırada, Hummer'ın diğer elektrikli modelleri var...

20 Aralık 2021 21:38

Levent Öztürk