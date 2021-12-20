GM'nin İlk Elektrikli Hummer'ı Hamtramck Yola Çıktı!

GM'in elektriğe geçiş stratejisinin bir sonraki bölümü resmi olarak başladı. Otomotiv devi, söz verdiği gibi Hummer EV'nin teslimatlarına başladı ve ilk aracı Hamtramck, Michigan'daki Factory Zero'daki ürettim hattından çıktı. Otomobil üreticisi ilk müşterinin adını vermedi, ancak bu kişinin, Sürüm 1'in 110,295 dolarlık etiketi göz önüne alındığında kayda değer bir ödeme yaptığı rahatlıkla söylenebilir.
Diğer donanım seviyeleri için çok daha uzun bir süre beklememiz gerekecek. 99.995 dolarlık 3X (1.000 HP'den 'sadece' 830HP'ye düşüyor) 2022 sonbaharına kadar sunulmayacak ve 89.995 dolarlık 2X sürümü (625HP) 2023 baharına kadar bekleyecek. 79,995 dolarlık 2 trim ise 2024 baharına kadar ortaya çıkmayacak. Temel sürüm hariç tamamının 300 mil (yaklaşık 480 kilometre) ve üzeri menzil sunarken, bu 'giriş' modeli şarj başına 250 mil (yaklaşık 400 kilometre) gidebilecek.
Bu yüksek fiyatların Tesla, Hyundai ve diğer EV rakiplerini fazla endişelendirmeyeceği söylenebilir. Bu araçlar, sınırlı sayıda satacak lüks seçenekler olacak. Ancak bu araçların hedefinin sadece popülerlik olmadığını söyleyebiliriz. Bunlar, Cadillac Lyriq ve Chevy Silverado dahil olmak üzere çok sayıda GM EV'nin temelini oluşturacak Ultium pil teknolojisini kullanan ilk tüketici odaklı araç olacak. Hummer, hem marka için simgesel bir araç hem de Tesla ve Rivian gibi rakiplere bir cevap olacak.
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