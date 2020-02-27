Google, Huawei için Lisans Başvurusunda Bulundu

ABD hükümetinin yerel şirketlerin bazı Çinli firmalarla çalışmasını yasaklamasının ardından Huawei, Google'ın Android işletim sisteminin bazı özelliklerini terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Google, Huawei ile çalışmaya devam edebilmek için ABD hükümetinden bir lisans talebinde bulundu.
Microsoft, Huawei'nin laptoplarında Windows'u kullanmaya devam etmek için geçen senenin sonlarına doğru benzer bir lisans almıştı. Bu yüzden Google'ın başvurusunun gerçek dışı bir istek olmadığı açık.
Huawei'nin yeni telefonları Android'i kullanmaya devam etse de, Play Store uygulama mağazasından ve Google uygulamalarından yoksun olarak geliyorlar. Huawei bu yüzden Google'ın mağazasına bir alternatif olan AppGallery'yi geliştirdi. Şu an yasakların geçerli olduğu sadece iki Huawei cihazı var (Mate 30 ve Mate XS). Durumun bu iki telefonun satışlarını nasıl etkilediği şimdilik bilinmiyor.
Huawei'nin kendi mağazasındaki uygulama sayısı hızla artsa da, WhatsApp, Instagram, Netflix, Facebook Messenger gibi birçok önemli uygulama, mağazada bulunmuyor. 2018'in ortalarında Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumuna yükselen Huawei, ABD yasaklarını atlatmanın bir yolunu bulacak mı, bunu zaman gösterecek.
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