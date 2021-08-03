Google, İki Yeni Denizaltı Kablo Sistemi Daha Kuracağını Açıkladı

Google, internet erişiminin yayılması amacıyla iki yeni denizaltı internet kablosu sistemi daha kuruyor. Blue ve Raman adlı iki sistem, bakın insanlara neler kazandıracak...

  • Levent Öztürk
Google, iki yeni denizaltı kablo sistemi kuruyor..

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