Google, İki Yeni Denizaltı Kablo Sistemi Daha Kuracağını Açıkladı

Google, Orta Doğu, Güney Avrupa ve Asya arasındaki ağ kapasitesini artırmak için iki denizaltı kablo sistemi daha inşa etmekte olduğunu duyurdu. Blue ve Raman adlı iki sistem, iletişim şirketi Sparkle ile ortaklaşa kurulacak ve her biri aynı anda milyonlarca yüksek tanımlı videoyu taşıyabilen 16 fiber çiftiyle donatılacak.
Blue hattı tamamlandığında, İtalya, Fransa, Yunanistan ve İsrail'i birbirine bağlayacak, Raman (adını Nobel ödüllü bir fizikçi C.V. Raman'dan almıştır) hattı ise Ürdün, Suudi Arabistan, Cibuti, Umman ve Hindistan'da yer alacak.
Blue ve Raman sistemleri, Google'ın Antarktika hariç dünyadaki her kıta arasında çalışan, zaten sağlıklı olan denizaltı ağı kabloları portföyünü genişletiyor.
Şirket, en son olarak, ABD'yi Arjantin ile Brezilya ve Uruguay üzerinden birleştiren Firmina kablosunu tanıttı. Kablo, yalnızca dünyadaki en yüksek kapasiteli denizaltı kabloları arasında olmakla kalmıyor, aynı zamanda tek bir güç kaynağından en uzun süre çalışabilen ve bir uçta elektrik kesintisi olması durumunda yedeklilik oluşturan en uzun kablo olarak öne çıkıyor.
İki yeni sistem de dahil olmak üzere, Google artık çoğunluğu teknoloji devleri Amazon, Microsoft ve Facebook ile ortak olduğu en azından on sekiz farklı denizaltı kablosunun bir kısmına sahip.
Blue ve Raman kablo sistemleri hakkında yorum yapan Google şunları söyledi: "Ek ağ kapasitesi ve rotaları geliştirmek, çevrimiçi yaşamlarını güçlendirmek ve arkadaşları, aileleri ve iş ortaklarıyla iletişim kurmak için güçlü bağlantıya ihtiyaç duyan tüm dünyadaki Google kullanıcıları ve müşterileri için kritik öneme sahiptir."
İnternet devinin söylediğine göre, normal Google kullanıcıları ve Google Cloud müşterileri, yeni kablolarla bağlanan bölgelerde hem kapasite artışından hem de gecikmedeki azalmadan faydalanacak.
Şu anda Google, sert derin deniz koşulları sektörde gecikmelerin yaygın olduğu anlamına gelse de, 2024'te her iki sistemi de çevrimiçi hale getirmeyi hedeflediğini söylüyor. Bu sürecin sonunda şirket, kabloları ek yerlere yerleştirmeyi ve iki farklı sistemi karasal bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlamayı umuyor.
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