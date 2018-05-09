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Google I/O 2018'den En Önemli 10 Tanıtım!

Google'ın dün başlayan geliştirici etkinliğinde tanıtılan, başta yeni Android sürümü Android P olmak üzere, en önemli 10 yeniliği sıraladık!

Google I/O 2018'den En Önemli 10 Tanıtım!

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Google I/O 2018'den En Önemli 10 Tanıtım!

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