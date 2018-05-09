Google I/O 2018'den En Önemli 10 Tanıtım!
Google'ın dün başlayan geliştirici etkinliğinde tanıtılan, başta yeni Android sürümü Android P olmak üzere, en önemli 10 yeniliği sıraladık!
Google'ın birçok yeniliğinin ortaya çıktığı 2018 I/O açılışı birkaç saat önce sona erdi. CEO Sundar Pichai'nin başlattığı etkinlikte firmanın teknoloji dünyasına ve insanlığa kazandırmak istediği yeni araçları ve hizmetleri görme şansı bulduk. Google I/O'dan haberler gelmeye devam edecek, ancak bugünün en önemli yeniliklerini aşağıda bir araya topladık.
Android P
Üç düğmeli gezinti çubuğuyla vedalaşmaya, telefonunuzu ne kadar kullandığınızı gösteren Dashboard ile tanışmaya hazırlanın. Görünümü yenilenen işletim sistemiyle etkileşim, artık iPhone X'tekine benzer hareketlerle gerçekleşiyor.
Yeni Dashboard ise zamanınızı telefonda nasıl geçirdiğinizi, telefonun kilidini kaç kez açtığınızı, kaç uyarı aldığınızı gösteriyor. Bu panonun amacı, telefon kullanımınızı kontrol altına almak ve gerçek hayattan kopmanıza engel olmak.
Bu yaz yayınlanacak olan Android P'nin beta sürümü, bugün Google, Essential, Sony, Nokia gibi bazı firmaların belirli telefonları için yayınlandı.
Google Duplex
Bugünkü konuşmanın en etkileyici anlarından bir tanesi, Google Assistant'ın bir kuaförü arayarak randevu almasının ses kaydıydı. İki insanın karşı karşıya konuştuğunu duyduk, robotik sesten ise eser yoktu. Ancak konuşanlar, Google Assistant'lardan başkası değildi.
Yeni Asistan Sesleri
Google'ın sanal arkadaşının ses çeşitliliği yakında artacak. Asistan, kulağa doğal gelen altı yeni sesle zenginleşecek.
Asistanlı Smart Display'ler Bu Yaz Gelecek
Amazon Echo Show yakında karşısında dişli bir rakip bulacak. Google, Assistant'ı içeren Smart Display'lerin sevkinin Temmuz'da başlayacağını duyurdu.
Gmail (Neredeyse) Sizin İçin Eposta Yazabiliyor
Smart Compose işlevi, yapay zeka sayesinde "epostaları sıfırdan yazarken size yardım edecek". Yeni işlev, cümleleri yazmaya başladığınızda sizin için tamamlayabilecek. Smart Compose, yeni Gmail kullanıcılarına önümüzdeki birkaç hafta içinde gelecek. G Suite kullanıcıları birkaç hafta bekleyecek.
Google Maps Artık Daha Sosyal
Maps'e eklenen "Sizin İçin" sekmesi, yakındaki yeni ve başkalarının beğendiği restoranları keşfetmenizi sağlayacak. Arkadaşlarınızla yemek yiyecek yer seçmeniz bile mümkün olacak. Bunun yanında işletmeler, Google Maps'e kendileri hakkındaki haberleri ekleyebilecekler.
Artırılmış Gerçeklik Destekli Yol Tarifi
Yürürken yol tarifi almak isterseniz Google Maps size eskisinden fazlasını sunacak. Kamerayı belirli bir yöne yönelttiğinizde artırılmış gerçeklik destekli, etkileşimli bir deneyim sunulacak.
Google Photos Artık Daha Akıllı
Google Photos, özneleri arka plandan ayırabilme, renkleri ortaya çıkarma ve arka planı siyah beyaz yapma gibi işlevler kazanıyor. Üstelik eski fotoğraflarınızı renklendirmeniz de mümkün olacak. Makine öğrenimi sayesinde fotoğraflarda herhangi bir arkadaşınız algılandığında, söz konusu fotoğrafı arkadaşınızla paylaşmak isteyip istemediğiniz sorulacak.
Yapay Zeka Google News'a da Dokundu
Ciddi biçimde elden geçirilen haber uygulaması Google News, artık gücünü yapay zekadan alıyor. Uygulama, size aynı haberin farklı kaynaklardaki sürümlerini gösteriyor. Böylece sizi yanıltabilecek haberlere karşı kafanızda gerçeğe daha yakın bir fotoğraf oluşabiliyor. Google, herkese gösterdiği kaynakların aynı olduğunu söylüyor.
Google Lens ile Gerçek Hayattan Metin Kopyalama
Google bunu daha önce göstermişti ancak sanırız şimdi Google Lens ile gerçeğe dönüşmeye hazır. Yeni işlev sayesinde kamerayı gerçek hayattaki herhangi bir metne doğrultup, bunu telefonda herhangi bir metin düzenleme kutusuna yapıştırabileceksiniz.
Lens, moda olan şeyleri bulmanıza da yardımcı olacak. Google Lens'in giyimle ilgili tahminleri çok isabetli değil ancak Google, tahminlerin yakın olduğunu düşünüyor. Yeni "stil eşleştirme" işlevi, kamerayı doğrultarak benzer kıyafetleri internetten satın almanızı sağlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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