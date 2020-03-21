Intel'in AMD'ye Aşağı Alacak Yeni İşlemcisi Core i9-10900KF Sızdı

Intel ve AMD arasındaki işlemci yarışları sürerken, AMD'nin Ryzen 9 3900X hamlesi gerçekten bu rekabette etkileyici bir sonuca imza atmış ve yarışın AMD lehine dönmesini sağlamıştı. Ancak Intel de boş değil ve Core i9-10900KF ile işleri bir kez daha değiştirecek gibi görünüyor.
İşlemcinin ortaya çıkan 3DMark TimeSpy Benchmark sonuçlarına göre, Intel Core i9-10900KF oldukça yüksek performans sağlayacak ve rekabette liderliği bir kez daha Intel'e kazandıracak gibi görünüyor. _rogame tarafından yapılan testlerde, her iki işlemcinin aldığı sonuçlar tablolara yansımış.
Intel Core i9-10900KF işlemci, 3.7 GHz taban frekansta çalışırken, tavan noktada ise 5.3 GHz frekansına çıkabiliyor. 10 çekirdekli 20 izlek sahibi olan bu işlemciyi 3DMark Benchmark'ta TimeSpy senaryosunda koşturan _rogame isimli kullanıcı, testte 8402 puanlık bir başarı elde etmiş.
Intel Core i9-10900KF'ye saf işlemci testi de yapan _rogame, bu testinde sonunda işlemcinin 12412 puan topladığını not etmiş. Bu sonuç daha önce testi yapılan Ryzen 9 3900X ile yan yana konulduğunda, her ne kadar test sonucunda Ryzen 9 3900X önde görünse de, oklar Core i9-10900KF'yi gösteriyor. Zira Intel Core i9-10900KF'nin takıldığı sistemdeki RAM frekansları 2666MHz olurken, Ryzen 9 3900X'in bulunduğu sistemde 3800Mhz.
Bu sonuca göre Intel Core i9-10900KF, AMD Ryzen 9 3900X'in önünde gibi görünüyor. Ancak kesin sonucu elbette işlemci piyasaya çıktığında söyleyebileceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın