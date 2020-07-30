PayPal ve Paysafe Gibi Üyelik Tabanlı Ödeme Sistemleri Yükseliyor

Yeni bir araştırmaya göre, PayPal ve Paysafe gibi üyelik tabanlı ödeme sistemlerinin ciddi bir şekilde büyümesi bekleniyor. Tüketicilere ürünler ve hizmetler için kolay bir ödeme şekli sunan benzer hizmetler, herhangi bir şekilde kasaya yaklaşmadan ödeme yapılmasını mümkün kılıyor.
Ödeme platformu Paysafe'in söylediğine göre günümüzde uluslararası tüketicilerin yarısı, banka hesaplarını bağladıkları en az iki adet üyelik sistemine sahip ve %27'si, önümüzdeki yıl bu sayının artmasını bekliyor.
ABD, BK, Kanada, Almanya, Avusturya, İtalya ve Bulgaristan'daki tüketiciler ile Nisan 2020'de yapılan bir anket ile Paysafe, üyelik tabanlı ödemelerin arkasındaki sebeplerin genellikle çeşitlilik gösterdiğini, ancak çoğunlukla tek etken üzerinde yoğunlaştığını söyledi: Kolaylık.
Tüketicilerin oldukça yüksek bir oran olduğu söylenebilecek şekilde %44'ü üyeliklerin aynı hizmet veya ürün için diğer ödeme seçeneklerine göre daha iyi bir değer sunduğunu kabul ediyor. Ayrıca yarısından biraz fazlası da (%53) sıklıkla kullanılan ürün veya hizmetler için üyelik sisteminin daha kolay bir ödeme şekli olduğunu söylüyor.
Üyelik ödemelerinin popülerliği artıyor olsa da, tüketicilerin bazı endişeleri yok değil. Anket katılımcıların %46'sı üyeliklerin iptal edilmesinin zor olduğundan ve kendilerini uzun süreli bağlılığa zorlanmış hissetmekten endişe duyuyorlar.
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