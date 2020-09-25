Google Maps'e, Dünya Çapında Covid-19 Katmanı Geldi

Google Maps, yeni duyurulan katman sayesinde evden çıkmadan önce koronavirüslü kişilerin bulunduğu bir yere gidip gitmediğiniz konusunda sizi bilgilendirebilecek.

Google Maps'a Dünya Çapında Covid-19 Katmanı

Google bugün yaptığı bir Google Haritalar duyurusuyla hizmete Covid-19 vakalarıyla ilgili yeni bir katman eklediğini söyledi. Yeni işlevin amacı açık: Gitmeyi düşündüğünüz yerde Covid-19'un yoğun olup olmadığını öğrenmenizi sağlamak.

220 ülkede ve bölgede bu haftadan itibaren kullanıma sunulacak olan işlev, yedi günlük ortalamayı temel alacak ve her 100.000 kişi içerisindeki yeni Covid-19 vakaları için renk kodlarını kullanacak. İşlev, bilgileri Johns Hopkins, New York Times ve Wikipedia gibi kaynaklardan alacak. Bu kaynaklar ise bilgileri hükümet kaynaklarından, yerel sağlık birimlerinden ve hastanelerden alıyor. Bu kaynakların çoğu, Google'ın Covid vaka bilgisi işlevi için de kaynak olarak kullanılıyor.

Yeni katman, Android ve iOS'ta dünya çapında kullanıma sunulacak.

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