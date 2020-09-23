Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tarih

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Pandeminin biteceği tarih ile ilgili tahminlerini de paylaştı. Peki Bill Gates'in açıklamalarına göre koronavirüs salgını ne zaman bitecek?